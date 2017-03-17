Коктейльное платье: идеальный вариант для выхода в свет

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Как много можно узнать об истории сквозь призму моды? Модная индустрия возрождает забытые идеалы, олицетворяет дух эпохи и творит революции. Стоит лишь вспомнить изобретение мини-юбки, которое освободило девушек от условностей. И если в 60-х чувство свободы подарила длина мини, то в 1900 г. такой вещью стало коктейльное платье. Знакомый каждой девушке вечерний наряд является важной частью истории моды и давно стал синонимом слов вечеринка и веселье. Американская актриса Джин Артур в фильме «Бывшая миссис Брэдфорд» 1936 г. как-то упомянула: «Коктейльное платье — это платье, на которое разливают коктейли». Редакция FW-Daily узнала, за что его так обожают голливудские знаменитости и почему коктейльное платья — самый идеальный вариант для выхода в свет.

Fashion-иллюстрации Дэвида Доутона

Определенно, название коктейльному платью дали вечеринки, на которых присутствовали алкогольные напитки. В обиходе слово «коктейльный» появилось вначале 1800-х в Америке и Европе. Тогда культура подобных мероприятий лишь зарождалась, и увидеть женщину, попивающую алкоголь в подобных местах, было недопустимым вечер — такое поведение сразу закрепляло за ней дурную славу. Веселиться все же хотелось, а прятаться не было сил, поэтому в 1910 году после Первой мировой войны девушки отважились популяризировать коктейльные вечера.

Первым шагом стало определение особого стиля одежды, который условно бы отделял коктейли от других мероприятий похожего типа. Опираясь на то, что коктейльный вечер — это расслабленная атмосфера, в которой гости общаются и хорошо проводят время, новоявленное поколение эмансипированных девушек 20-х, более известных как флэпперы, представило платье длины миди с бахромой и пайетками. Они бунтовали против системы, свободно посещая клубы, чтобы выкурить с десяток сигарет, потанцевать и выпить чего-нибудь крепкого. Вечера длились с 6 до 8, обычно после окончания рабочего дня, поэтому важной составляющей наряда был комфорт. Важно отметить, что при этом наряд выглядел изысканно засчет тканей и аксессуаров: шляп, перчаток и сверкающей бижутерии.

Вначале 1920-х в Америку пришел «сухой закон»: одни бармены подавали только газировку, другие ездили на Кубу за ромом, а остальные торговали подпольно в подвалах. Покрасоваться в нарядном коктейльном платье возможно было только на домашних вечеринках у друзей. Богатые американцы, у которых еще оставались внушительные запасы алкоголя, часто устраивали встречи для «самых близких». Чтобы не привлекать внимание полиции, готовясь к выходу, девушки отказывались от нарочито ярких платьев с камнями и бахромой, отдавая предпочтение элегантности и простым аксессуарам.

Коктейльные платья 1920-х годов

Подметив, что даже во времена запретов и краха экономики девушки не желали расставаться с коктейльным платьем, журнал Vogue впервые использует это определение, описывая платье от французского модельера Жана Пату. Вслед за модным глянцем последовало американское издание The New York Times, которое присудило коктейльному платью роль вечернего наряда. За ним последовал и журнал Harper’s Bazaar, который стал восхвалять наряд за его влияние на современный стиль.

В период Второй мировой войны мир погрузился в депрессию, и о веселье и роскоши стоило на время забыть. Настоящий прорыв совершил Кристиан Диор, который ввел в моду стиль new look. Он придал образу женщины нежности и изящности. Подчеркнутая линия талии, объемная юбка длиной до щиколоток и женственный силуэт стали вездесущими. На экранах кинотеатров в коктейльных платьях появились Мэрилин Монро и Элизабет Тэйлор, провоцируя желание американцев принаряжаться к вечеринкам. Хитрый маркетинг сработал, и вскоре коктейльное платье стало эквивалентом любого выхода в свет.

Мэрилин Монро в Корее. 1954 год

Пик популярности наряда припал на 50-е, когда в независимости от социального статуса или уровня материального дохода, женщин в баре или ресторане объединяла одна неизменная вещь — коктейльное платье. Девушки как одна скупали слегка пышные платья и в пятничный вечер собирались, чтобы обсудить новости, кулинарные рецепты и модные тенденции. 60-е ознаменовались эпохой свинга и великих The Beatles. В моде началась революция и коктейльные платья приобрели прямой силуэт и длину мини. Слушать заводную музыку и танцевать стало куда легче, ведь подобное платье не сковывало движений. В середине 60-х французский бренд Yves Saint Laurent выпускает знаменитую коллекцию Mondrian, вдохновленную работами нидерландского художника Пита Мондриана. В линию вошло 6 коктейльных платьев из джерси с изображением пересекающихся линий и контрастных цветовых вставок.





Насытившись вариативностью вечерних нарядов, коктейльное платье отходит на второй план, когда в 70-х рынок переполняют брюки палаццо и комбинезоны. Девушки все реже появляются на вечеринках в платьях, отдавая предпочтение маскулинным моделям. Однако дизайнеры не переставали производить одежду для коктейлей, и уже в 80-х она обладала обилием рюш и воланов с кожаными и виниловыми элементами, подчеркивая бунтарный дух общества. С появлением героинового шика в 90-х и культа супермоделей, каждый без зазора подражал заядлым заседателям клубов. В моду входят обтягивающий силуэт и запредельная длина мини, что, в свою очередь, отобразилось и в коктейльных нарядах.

Сегодня коктейльное платье совмещает в себе мотивы каждой эпохи и способно подстраиваться под любое мероприятие, будь то свадьба или день рождение. Его особенностью является баланс между официальностью и простотой, поэтому чаще при выборе наряда на выход обращаются к коктейльному платью.

Подготовили: Иванна Петрович, Екатерина Горбенко