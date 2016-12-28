Мода

Коллаборация иллюстратора Лилит Саркисян и IQOS

lilit
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Во всем мире говорят, не столько важен подарок, сколько внимание. Мы же отлично понимаем, что подарок важен! Не менее важно, в чем он будет упакован. Ведь все любят эмоции, а хорошая упаковка — уже половина дела.

Именно поэтому, в канун новогодних праздников, команда IQOS решила необычным способом подойти к упаковке подарков. Для разработки новогодней упаковки была приглашена известная украинская иллюстратор Лилит Саркисян. Уже сегодня, каждый покупатель гаджета для нагревания табака IQOS, может бесплатно упаковать подарок в IQOS Space и выбрать оформление на свой вкус.

В коллаборации представлены три иллюстрации, которые отображают must-do следующего года: smile and enjoy taste, kiss and hug, switch to IQOS and change everything.

LILIT SARKISIAN for IQOS
LILIT SARKISIAN for IQOS
LILIT SARKISIAN for IQOS
LILIT SARKISIAN for IQOS
LILIT SARKISIAN for IQOS
LILIT SARKISIAN for IQOS

Эти три слогана демонстрируют переосмысление привычки курения. Ведь с IQOS можно наслаждаться естественным вкусом и ощущениями, избавившись от неприятного запаха, дыма и cнизив вред для здоровья.

Как такое возможно? IQOS — это гаджет (да-да, его даже заряжать нужно), который нагревает табак, а не поджигает его. От электронных сигарет он отличается тем, что в составе последних – никотиносодержащая жидкость. В IQOS же используются стики, наполненные натуральным табаком. От привычных сигарет гаджет тоже радикально отличается – за счет нагревания табака вместо сжигания, при использовании IQOS выделяется на 90-95% меньше вредных веществ (по сравнению с обычными сигаретами). А там, где нет горения – нет и дыма с пеплом. Так что девайс можно использовать дома, в офисе, в машине или в сети IQOS-friendly заведений Киева.

Стартовый набор доступен по цене 2099 гривен на сайте бренда или, в IQOS Space (бул. Леси Украинки, 7Б).

iqos-white

Как будет смотреться товар в упаковке? Поверьте, очень стильно.

upakovka

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