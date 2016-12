Коллаборация иллюстратора Лилит Саркисян и IQOS

0 0 0

Во всем мире говорят, не столько важен подарок, сколько внимание. Мы же отлично понимаем, что подарок важен! Не менее важно, в чем он будет упакован. Ведь все любят эмоции, а хорошая упаковка — уже половина дела.

Именно поэтому, в канун новогодних праздников, команда IQOS решила необычным способом подойти к упаковке подарков. Для разработки новогодней упаковки была приглашена известная украинская иллюстратор Лилит Саркисян. Уже сегодня, каждый покупатель гаджета для нагревания табака IQOS, может бесплатно упаковать подарок в IQOS Space и выбрать оформление на свой вкус.

В коллаборации представлены три иллюстрации, которые отображают must-do следующего года: smile and enjoy taste, kiss and hug, switch to IQOS and change everything.

Эти три слогана демонстрируют переосмысление привычки курения. Ведь с IQOS можно наслаждаться естественным вкусом и ощущениями, избавившись от неприятного запаха, дыма и cнизив вред для здоровья.

Как такое возможно? IQOS — это гаджет (да-да, его даже заряжать нужно), который нагревает табак, а не поджигает его. От электронных сигарет он отличается тем, что в составе последних – никотиносодержащая жидкость. В IQOS же используются стики, наполненные натуральным табаком. От привычных сигарет гаджет тоже радикально отличается – за счет нагревания табака вместо сжигания, при использовании IQOS выделяется на 90-95% меньше вредных веществ (по сравнению с обычными сигаретами). А там, где нет горения – нет и дыма с пеплом. Так что девайс можно использовать дома, в офисе, в машине или в сети IQOS-friendly заведений Киева.

Стартовый набор доступен по цене 2099 гривен на сайте бренда или, в IQOS Space (бул. Леси Украинки, 7Б).

Как будет смотреться товар в упаковке? Поверьте, очень стильно.