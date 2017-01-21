Мода

Коллекция Ksenia Schnaider украсила витрину Galeries Lafayette в Берлине

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Благодаря поддержке известного трейд-шоу Premium Berlin, образ из коллекции Ksenia Schnaider SS17 теперь украшает витрину крупнейшего универмага Galeries Lafayette. На время берлинской Недели моды в магазине также представлен отдельный корнер украинского дизайнера.

16215625_10154440773001429_2026362264_nНапомним, что Premium Berlin проходит дважды в год, собирая более 60 000 посетителей и 1500 коллекций во время шоу. В этом сезоне на выставке с 17 по 19 января была представлена коллекция Ksenia Schnaider Pre-Fall 17-18.

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Фото: Таня Тако

Подготовила Анастасия Малая

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