Компания Samsung cтала титульным партнером Fashion Scout Kiev

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Компания Samsung Electronics Украина вместе с Mercedes-Benz Kiev Fashion Days заявили о начале тесного сотрудничество накануне старта международной недели моды в Украине. C этого сезона крупнейшая платформа для молодых дизайнеров из Украины и Восточной Европы будет носить имя нового титульного партнера – Samsung Fashion Scout Kiev.

Мы рады вновь стать частью Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, модного мероприятия, в котором тесно переплетаются невероятный стиль и огромное желание создавать что-то новое, — подчёркивает Виталий Кузнецов, руководитель департамента мобильных устройств компании Samsung Electronics Украина.

Стоит отметить, что международная площадка Fashion Scout в Лондоне ранее была также известна под именем титульного бренда и называлась Vauxhall Fashion Scout.

«Новый титульный партнер – компания Samsung – известен во всем мире креативным подходом к коммуникациям и предлагает инновационный подход к распространению творческих идей. Это абсолютно соответствует современным тенденциям и идее внедрения диджитал-технологий в сферу моды, которые мы проповедуем вот уже несколько сезонов, а это значит, что наш тандем будет успешным!» – комментирует Дарья Шаповалова, основатель и креативный директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Напомним, что 9 сезон платформы Samsung Fashion Scout Kiev соберет более 25 участников из Украины и стран Восточной Европы, включая Великобританию, Румынию, Эстонию и Литву. В рамках события состоится 7 групповых показов, а все коллекции дизайнеров можно будет увидеть в шоу-руме Samsung Fashion Scout Kiev, который расположится на 1 этаже КВЦ «Парковый» с 1 по 5 февраля.

Рекламная кампания Samsung Fashion Scout Kiev:

Фотограф: Анна Брудна

Стилист: Настя Юнгер

Модели: София Евдокименко, Анна Бабич (MSS Management), Евгения Горбаченко (MSS Management), Анастасия Малая



Прически: Лиза Кленина, Настя Белякова (MakeUpMe Academy)

Макияж: Яна Лескова, Маша Чучкалова (MakeUpMe Academy)