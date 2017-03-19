Концерн LVMH приобрел часть акций парфюмерной марки Maison Francis Kurkdjian

Французская транснациональная компания LHMH приобрела часть акций парфюмерной нишевой марки Maison Francis Kurkdjian. Напомним французский парфюмер с армянскими корнями — Франсис Куркдажан основал марку в 2009 году. Именно он владеет составом таких популярных ароматов, как Lancôme Miracle Homme, Le Male для Дома Жана-Поля Готье, Armani Mania Woman и многих других.

«Мы думаем, что это прекрасная возможность закрепить все, что мы сделали за последние девять лет, и сосредоточиться на том, чтобы продолжать управлять бизнесом с большим опытом и большими средствами. Мы не боимся становиться больше, но нам нужны правильные люди, чтобы направить нас по нужному курсу», — прокомментировал Марк Чайа — СЕО парфюмерной марки Maison Francis Kurkdjian.

Новую сделку парфюмер Франсис Куркджиан прокомментировал следующим образом:

«Если я создам парфюм, не имеет значения, попадет ли он в одну бутыль или в десять тысяч: все равно это будет один и тот же парфюм. В какой-то момент я надеялся, что мы можем стать больше, и идея состоит в том, чтобы сделать это под эгидой LVMH».