Мода

Корпоративная культура и офисный стиль в коллекции Balenciaga Fall 2017

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Создавая одежду для Vêtements, Демна Гвасалия всегда наблюдал за тем, что носят люди его возраста на улице, а потом интерпретировал это в своих коллекциях. Точно таким же методом дизайнер воспользовался и на этот раз – на создание мужской коллекции Balenciaga Fall 2017 его вдохновила «корпоративная культура».

Недавний переезд ателье Balenciaga в здание их материнской компании Kering натолкнул дизайнера на создание одежды в офисном стиле. Философия коллекции заключалась в создании современных офисных образов, которые будут иметь одинаковый успех среди разных поколений. В результате на подиуме появились модели в облегающих брюках с заниженной посадкой в сочетании с расстегнутой рубашкой и блейзером с массивными плечами. Для приверженцев более сдержанного стиля Демна создал традиционный костюм в серых, коричневых и черных тонах с узкими брюками и покатыми плечами пиджака.

Дизайнер не обошел стороной типичные брендовые логотипы на одежде – в этот раз с надписью Kering на толстовках и футболках. Так же Balenciaga представил новую мужскую коллекцию кроссовок — Triple-S, с трех уровненной подошвой разных цветов, которые отлично дополняют друг друга. Гвасалия в очередной раз подчеркнул, что под любой строгий костюм можно подобрать обувь, которая заставит чувствовать себя комфортнее и моложе.

Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017
Balenciaga Men's Fall 2017
Balenciaga Men’s Fall 2017

Подготовила Елизавета Топух

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