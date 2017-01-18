Корпоративная культура и офисный стиль в коллекции Balenciaga Fall 2017

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Создавая одежду для Vêtements, Демна Гвасалия всегда наблюдал за тем, что носят люди его возраста на улице, а потом интерпретировал это в своих коллекциях. Точно таким же методом дизайнер воспользовался и на этот раз – на создание мужской коллекции Balenciaga Fall 2017 его вдохновила «корпоративная культура».

Недавний переезд ателье Balenciaga в здание их материнской компании Kering натолкнул дизайнера на создание одежды в офисном стиле. Философия коллекции заключалась в создании современных офисных образов, которые будут иметь одинаковый успех среди разных поколений. В результате на подиуме появились модели в облегающих брюках с заниженной посадкой в сочетании с расстегнутой рубашкой и блейзером с массивными плечами. Для приверженцев более сдержанного стиля Демна создал традиционный костюм в серых, коричневых и черных тонах с узкими брюками и покатыми плечами пиджака.

Дизайнер не обошел стороной типичные брендовые логотипы на одежде – в этот раз с надписью Kering на толстовках и футболках. Так же Balenciaga представил новую мужскую коллекцию кроссовок — Triple-S, с трех уровненной подошвой разных цветов, которые отлично дополняют друг друга. Гвасалия в очередной раз подчеркнул, что под любой строгий костюм можно подобрать обувь, которая заставит чувствовать себя комфортнее и моложе.

Подготовила Елизавета Топух