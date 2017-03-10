Космическая музыка: съемка украинских дизайнеров в декорациях новой Philharmonie de Paris

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Парижская филармония стоила городу €390 миллионов, что в итоге в три раза превысило первоначальную стоимость проекта и на два года задержало сдачу новой архитектурной достопримечательности французской столицы. Ее создатель, Жан Нувель, относится к самым ярким архитекторам нашего времени: отойдя от модернизма и постмодернизма, он создал свой стиль, в рамках которого, словами критиков, «хай-тек стал поэзией». Всю жизнь Нувеля преследует титул «второго Ле Корбюзье», что аналогично второму месту в топе великих французских мастеров. Возможно, космическое здание Philharmonie de Paris поможет ему наконец-то выйти из тени легендарного коллеги.

Как и любое эффектное архитектурное строение, филармония вызвала восторги и возмущения одновременно: ее называли «космическим кораблем, который приземлился на окраине Парижа» и грудой поломанной брусчатки, а сам Нувель в итоге отказался посетить открытие своего детища в 2015 после разногласий с заказчиками. По сути Жан соединил в одним проекте фирменные находки многих архитектурных деятелей нашего времени: здесь есть что-то от фирменных «волн» Захи Хадид, зубчатых форм Даниэля Либескинда, безумной эклектики Купа Химмельблау. С размахом, свойственным постройкам периода 90-хх, Нувель подарил Парижу необыкновенный образец starchitecture – здания, которому суждено стать знаковой формой своего времени.

Именно стены парижской филармонии стали декорациями съемки украинских дизайнеров, проведенной в Париже в ходе международной недели моды. Контраст мягких тканевых текстур со стеклом и металлом временами начинает казаться, напротив, уместным союзом – благодаря блеску материалов, футуристичным формам костюмов-скафандров (эстетике I Need More Space, которую бренд ALONOVA выбрал темой своей коллекции FW’17-18) и тематике «классики, переделанной на современный манер» (именно этим, к примеру, занимался дуэт CHAKSHYN, создавая образы коллекции, на которую их вдохновил современный Восток и научно-фантастический стиль нео-нуарной картины «Бегущий по лезвию»). Сияющая парча от Marianna Senchina, водолазки в стиле пэчворк от Miuniku, серебристые коктейльные платья от Anouki и аксессуары от Sova и Sergey Zhernov, обувь Marsala и DemmyVik уместно перекликаются с космической атмосферой здания. И в нем, и в работах дизайнеров есть отсылки к прошлому, восхищение будущим и острая актуальность современного искусства, в рамках которого мода и архитектура являются самыми коммерческими, но оттого же, самыми близкими широкой публике явлениями.

Вспоминаем безумные дни парижской недели моды и успехи брендов Восточной Европы, разглядывая снимки из фотосессии, стилизованной Варварой Барто и отснятой Ольгой Вовчик.

Photographer Ольга Войчик

Stylist Варвара Барто

Beauty stylist Юлия Кузьменко

Model Nati (MZM models)

Текст Александра Даруга