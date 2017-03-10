Культура, Проекты

Космическая музыка: съемка украинских дизайнеров в декорациях новой Philharmonie de Paris

10
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Парижская филармония стоила городу €390 миллионов, что в итоге в три раза превысило первоначальную стоимость проекта и на два года задержало сдачу новой архитектурной достопримечательности французской столицы. Ее создатель, Жан Нувель, относится к самым ярким архитекторам нашего времени: отойдя от модернизма и постмодернизма, он создал свой стиль, в рамках которого, словами критиков, «хай-тек стал поэзией». Всю жизнь Нувеля преследует титул «второго Ле Корбюзье», что аналогично второму месту в топе великих французских мастеров. Возможно, космическое здание Philharmonie de Paris поможет ему наконец-то выйти из тени легендарного коллеги.

4Как и любое эффектное архитектурное строение, филармония вызвала восторги и возмущения одновременно: ее называли «космическим кораблем, который приземлился на окраине Парижа» и грудой поломанной брусчатки, а сам Нувель в итоге отказался посетить открытие своего детища в 2015 после разногласий с заказчиками. По сути Жан соединил в одним проекте фирменные находки многих архитектурных деятелей нашего времени: здесь есть что-то от фирменных «волн» Захи Хадид, зубчатых форм Даниэля Либескинда, безумной эклектики Купа Химмельблау. С размахом, свойственным постройкам периода 90-хх, Нувель подарил Парижу необыкновенный образец starchitecture – здания, которому суждено стать знаковой формой своего времени.

Именно стены парижской филармонии стали декорациями съемки украинских дизайнеров, проведенной в Париже в ходе международной недели моды. Контраст мягких тканевых текстур со стеклом и металлом временами начинает казаться, напротив, уместным союзом – благодаря блеску материалов, футуристичным формам костюмов-скафандров (эстетике I Need More Space, которую бренд ALONOVA выбрал темой своей коллекции FW’17-18) и тематике «классики, переделанной на современный манер» (именно этим, к примеру, занимался дуэт CHAKSHYN, создавая образы коллекции, на которую их вдохновил современный Восток и научно-фантастический стиль нео-нуарной картины «Бегущий по лезвию»). Сияющая парча от Marianna Senchina, водолазки в стиле пэчворк от Miuniku, серебристые коктейльные платья от Anouki и аксессуары от Sova и Sergey Zhernov, обувь Marsala и DemmyVik уместно перекликаются с космической атмосферой здания. И в нем, и в работах дизайнеров есть отсылки к прошлому, восхищение будущим и острая актуальность современного искусства, в рамках которого мода и архитектура являются самыми коммерческими, но оттого же, самыми близкими широкой публике явлениями.

Вспоминаем безумные дни парижской недели моды и успехи брендов Восточной Европы, разглядывая снимки из фотосессии, стилизованной Варварой Барто и отснятой Ольгой Вовчик.

123567101112131489

Photographer Ольга Войчик
Stylist Варвара Барто
Beauty stylist Юлия Кузьменко

Model Nati (MZM models)

Текст Александра Даруга

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

ff8d5cad195a037e021012b991571d3a

Пять современных художников Америки создадут дизайн украшений для Tiffany & Co.

Screen Shot 2017-03-13 at 8.58.52 AM

Шарлиз Терон в шпионском боевике «Атомная блондинка»

IMG_6436

В борьбе за равенство: напротив «Быка с Уолл-стрит» установили памятник «бесстрашной девочке»