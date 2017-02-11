Коллекции, Мода

Космос и соседние Галактики на показе Lacoste FW 17-18

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Только что в рамках нью-йоркской Недели моды состоялся показ Lacoste FW 17-18. Редакция FW-Daily предлагает первыми ознакомиться с новой коллекцией бренда.

Обзор коллекции будет представлен в ближайшее время.

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