Коллекции, Мода Космос и соседние Галактики на показе Lacoste FW 17-18 11.02.2017 000 Только что в рамках нью-йоркской Недели моды состоялся показ Lacoste FW 17-18. Редакция FW-Daily предлагает первыми ознакомиться с новой коллекцией бренда. Обзор коллекции будет представлен в ближайшее время. 000 Будет интересно Вещь дня: Мужские кроссовки Dior Homme 11.02.2017 Майкл Джексон, Элвис Пресли и Иисус Христос в коллекции Jeremy Scott FW 17-18 11.02.2017 «Макияж без макияжа» на показе FLOW the Label FW 17-18 11.02.2017