Красота как она есть: Marques’Almeida создал интерактивную рекламную кампанию

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Экспансивный лондонский бренд Marques’Almeida создал интерактивную рекламную кампанию #MAGIRLSSS17. Не отходя от традиций, в съемке были задействованы непрофессиональные модели — знакомые дизайнеров и сотрудницы марки.

Над созданием кампании работали дизайнер Марта Маркес и бренд-директор Рита Таварес. По их словам, основной задачей было сделать максимально приближённую к реальности картину — поэтому они пренебрегли услугами визажистов и компьютерной ретушью.

«Так как мы непрофессиональные фотографы, у нас получилось очень много снимков. Мы решили использовать их все», — рассказала Маркес.

Любительские фотографии на белом фоне опубликованы на сайте, который подготовили специально для запуска кампании #MAGIRLSSS17. Фотоснимки, коллажи и записки с героинями можно прокручивать в разные стороны и обновлять, чтобы увидеть больше изображений. Также бренд предлагает внести свою лепту: делать скриншоты приглянувшихся фото, добавлять рисунки от себя и делиться результатом под тегом #MAGIRLSSS17.

В съемке лукбука коллекции Resort 2017, компания Marques’Almeida не отошла от необычной подачи и сняла его в той же эстетике, задействовав уже знакомые лица.

Подготовила Янина Борисова