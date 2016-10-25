Кроссовки года: долгожданные Ozweego 2 Рафа Симонса для adidas

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Креативный директор американского бренда Calvin Klein разработал обновленную версию кроссовок Ozweego 2 для спортивного немецкого бренда adidas. Долгожданная новинка, представленная в августе 2015 года в шоу-руме дизайнера в Милане, станет доступной для приобретения уже весной 2017 года по цене $337.

Обувь молочного оттенка имеет ретрофутуристичный дизайн, прозрачные вставки с черными надписями «Fold Gusset This Side Only» и «Keep Double Laced To Hold Firmly» и массивную белоснежную подошву.

A photo posted by Herbert Hofmann (@halloherbert) on Oct 24, 2016 at 11:14pm PDT

Подготовила Екатерина Горбенко