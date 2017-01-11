Кружева, мех и велюр на показе Alberta Ferretti Pre-Fall 2017 в Милане

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Вчера в Милане состоялся показ коллекции Alberta Ferretti Pre-Fall 2017. На этот раз итальянский дизайнер приняла решение открыть шоу яркими однотонными свитерами с надписями: «Monday», «Tuesday», «Wednesday», «Thursday», Friday». Первой моделью, появившейся на подиуме, стала 24-летняя россиянка Саша Лусс, которая продемонстрировала нежно-розовый свитер с небесно-голубой надписью и кружевную длинную юбку. К слову, кружевные детали в коллекции итальянской марки Alberta Ferretti появлялись не только на юбках, но и на черных корсетах, брюках и рукавах.

На показе присутствовали как женские образы, так и мужские. Три мужских выхода дизайнер разработала в единой стилистике: однотонный свитер и длинные брюки. Единственной отличительной чертой между тремя мужскими образами стал оттенок одежды: розовый, темно-синий и серый. Рассматривая коллекцию, нельзя не обратить внимание, как плавно дизайнер делает переход от более ярких оттенков к темным. Коллекцию закрыли модели в длинных черных брючных комплектах из велюра, шифоновых легких платьях и свободных накидках-халатах с детализированной вышивкой.