Кто придумал стиль Кайли Дженнер?

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Ни для кого не секрет, что до осени этого года стиль Кайли Дженнер был до неприличия схож с Ким Кардашьян, а ни о какой индивидуальной манере не шло и речи. Тем не менее, за последние несколько месяцев Дженнер пережила настоящее перевоплощение, став одной из самых популярных звезд мирового стрит стайла. Объемные меха, корсеты и ослепительно-короткие мини-юбки – все это стало неотъемлемой частью новой Кайли.

Нетрудно догадаться, что за такой волшебной трансформацией стоит кто-то еще – званием одной из главных стрит стайл икон мира Дженнер обязана своему новому стилисту Джилл Джейкобс.

«Она точно знает, что мне нужно, и я это чувствую. Я восхищаюсь работой Джилл каждый раз, когда мы проводим примерки и фиттинги, – рассказала Дженнер. – Она всегда выбирает только самое лучшее».

Джилл Джейкобс работала с Кайли во время выходов на Неделе моды в Нью-Йорке, вечеринки на Хеллоуин, на ее съемке с американским репером Tyga и , совсем недавно, для собственного календаря Кайли от американского fashion-фотографа Терри Ричардсона.

@jordynwoods @tiff_sorya ❤️❤️ A photo posted by Kylie (@kyliejenner) on Dec 10, 2016 at 10:51pm PST

Sneek peak from the KYLIEJENNER2017 calendar dropping December 10th on KylieJennerShop.com @thekylieshop A photo posted by Kylie (@kyliejenner) on Dec 5, 2016 at 8:36am PST

https://www.instagram.com/p/BNAFqSKhEt1/?taken-by=kyliejenner

Подготовила Анастасия Малая