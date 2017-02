Леди Гага в нарядах от Донателлы Версаче во время выступления на чемпионате Super Bowl

0 0 0

В США состоялось одно из самых важных спортивных событий — ежегодная финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США Super Bowl. Традиционно в перерывах между таймами выступают популярные музыкальные исполнители. На этот раз своим выступлением, которое американские СМИ окрестили «одним из лучших в истории кубка», порадовала 30-летняя поп-певица Леди Гага. Напомним, что в прошлом году Гага исполняла гимн Америки во время проведения Super Bowl 50.

Специально для выступления итальянский дизайнер Донателла Версаче разработала ряд сценических нарядов для певицы, включая серебристое боди с длинными рукавами и завышенной линией плеч в духе 80-х, полностью усыпанное кристаллами Swarovski. Обувь была выполнена в схожей стилистике. Во время своего выступления Гага сменила несколько образов, а также исполнила наиболее популярные песни из музыкальных альбомов The Fame, а также Born This Way.

Подготовила Екатерина Горбенко