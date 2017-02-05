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Леди Гага в нарядах от Донателлы Версаче во время выступления на чемпионате Super Bowl

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В США состоялось одно из самых важных спортивных событий — ежегодная финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США Super Bowl. Традиционно в перерывах между таймами выступают популярные музыкальные исполнители. На этот раз своим выступлением, которое американские СМИ окрестили «одним из лучших в истории кубка», порадовала 30-летняя поп-певица Леди Гага. Напомним, что в прошлом году Гага исполняла гимн Америки во время проведения Super Bowl 50.

Специально для выступления итальянский дизайнер Донателла Версаче разработала ряд сценических нарядов для певицы, включая серебристое боди с длинными рукавами и завышенной линией плеч в духе 80-х, полностью усыпанное кристаллами Swarovski. Обувь была выполнена в схожей стилистике. Во время своего выступления Гага сменила несколько образов, а также исполнила  наиболее популярные песни из музыкальных альбомов The Fame, а также Born This Way.

Backstage with @ladygaga just before she hits the stage! #halftimeshow #SB51 #PepsiHalfTime

A photo posted by Donatella Versace (@donatella_versace) on

@ladygaga your performance was simply breathtaking ❤️ #SB51

A photo posted by Donatella Versace (@donatella_versace) on

Подготовила Екатерина Горбенко

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