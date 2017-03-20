Магия создания часов CHANEL

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Помимо невероятных кутюрных нарядов со сложной детализированной вышивкой и фирменных твидовых комплектов, французский Дом CHANEL занимается производством сложнейших, созданных вручную, аксессуаров. Всего несколько часов назад бренд CHANEL представил впечатляющее видео, которое наглядно демонстрирует зрителю, как гениальные мастера часовщики, создают поэтическое и виртуозное творение, вдохновленное символом Дома — цветком камелией. Сложные часовые механизмы, прозрачный корпус и десятки ярких камней. Вам стоит это увидеть!

Подготовила: Екатерина Горбенко