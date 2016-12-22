La Perla откроет собственную академию в Италии

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Итальянский бренд нижнего белья La Perla откроет собственную академию и введет льготы, направленные на развитие бизнеса и повышение ценности сотрудников. Инициативы были включены в обновленное соглашение компании и утверждены 22 декабря в офисе La Perla в Болонье.

Профессиональная программа подготовки «Академия La Perla» будет запущена в 2017 году и рассчитана на то, чтобы поделиться секретами бизнеса с новым поколением сотрудников фирмы. Обучение будет включать в себя три основных направления: проектирование, прототипирование и пошив одежды. Сотрудничество с местными школами поспособствует более быстрому процессу набора персонала, а секреты производства будут переданы молодым сотрудникам, что позволит в будущем значительно сократить продолжительность рабочего дня.

Политика здравоохранения, предусмотренная соглашением, будет стоить La Perla по 250 € на каждого работника.

Кроме того, начиная со следующего года в компании будут введены денежные вознаграждения. Если чистый объем продаж La Perla в 2018 году достигнет точки безубыточности, каждый работник получит по 1000 €, в случае 10-процентного увеличения целевого оборота – 1500 €.

Соглашение, которое до этого последний раз обновлялось 15 лет назад, будет действовать до конца 2019 года.

Подготовила Анастасия Малая