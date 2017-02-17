Лана Дель Рей представила первую композицию «Love» из нового альбома

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Несколькими днями ранее Лана Дель Рей начала, как теперь уже ясно, подготовку к промо нового альбома: на улицах Лос-Анджелеса появились загадочные постеры с изображением певицы. А сегодня Лана представила первую за два года новую композицию – Love, обложкой которой оказалось изображение с плакатов. Песню спродюсировал давний друг и коллаборатор Дель Рей Ник Новелс. В пресс-релизе певица обозначила, что «предыдущие 4 альбома я создавала для себя. Этот же будет для моих фанатов и о том, куда, как я надеюсь, мы все движемся».

Напомним, что последней работой Ланы Дель Рей на данный момент является альбом Honeymoon, представленный в 2015 году. В прошлом году певица также работала над двумя композициями из нового альбома The Weekend Starboy: Party Monster и Starlight Interlude.

Подготовила Александра Даруга