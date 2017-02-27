Ландшафты загадочного Твин Пикса в коллекции MSGM FW 17-18

0 0 0

Итальянский дизайнер Массимо Джорджетти никак не может забыть культовые образы из американского сериала Дэвида Линча и Марка Фроста снятого 1990-х годах под названием «Твин Пикс». И это здорово, поскольку осенне-зимняя коллекция Джорджетти — это настоящий сон, полный насыщенных и ярких красок. За кулисами нового шоу, дизайнер продемонстрировал несколько снимков одежды, образы отдельных персонажей, кадры из фильма и графические паттерны, которые стали доминирующим элементом в коллекции MSGM FW 17-18.

На изделиях появились, знакомые многим поклонникам сериала, изображения ландшафтов загадочного Твин Пикса, расположенного в штате Вашингтон и принты с черно-белыми и красными розами. В коллекции появляется черный строгий пиджак с ярким галстуком, как отсылка к образу одного из главных героев сериала — специального агента Дейла Купера, чью роль сыграл Кайл МакЛоклен, а также узорчатые свитера, которые часто надевала актриса Шерилин Фенн в роли Одри Хорн. Команда Массимо Джорджетти также использует в своей работе кружева, оборки, цветной мех и полупрозрачные ткани, которые добавили больше воздуха и легкости образам.

Подготовила Екатерина Горбекно