Коллекции

Ландшафты загадочного Твин Пикса в коллекции MSGM FW 17-18

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Итальянский дизайнер Массимо Джорджетти никак не может забыть культовые образы из американского сериала Дэвида Линча и Марка Фроста снятого 1990-х годах под названием «Твин Пикс». И это здорово, поскольку осенне-зимняя коллекция Джорджетти — это настоящий сон, полный насыщенных и ярких красок. За кулисами нового шоу, дизайнер продемонстрировал несколько снимков одежды, образы отдельных персонажей, кадры из фильма и графические паттерны, которые стали доминирующим элементом в коллекции MSGM FW 17-18.

На изделиях появились, знакомые многим поклонникам сериала, изображения ландшафтов загадочного Твин Пикса, расположенного в штате Вашингтон и принты с черно-белыми и красными розами. В коллекции появляется черный строгий пиджак с ярким галстуком, как отсылка к образу одного из главных героев сериала — специального агента Дейла Купера, чью роль сыграл Кайл МакЛоклен, а также узорчатые свитера, которые часто надевала актриса Шерилин Фенн в роли Одри Хорн. Команда Массимо Джорджетти также использует в своей работе кружева, оборки, цветной мех и полупрозрачные ткани, которые добавили больше воздуха и легкости образам.

MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017
MSGM RTW Fall 2017

Подготовила Екатерина Горбекно

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