LBK запускает собственный fashion-продакшн

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Lookbook Kiev запускает первый украинский fashion-продакшн полного цикла. Новый LBK Production предоставляет все услуги, которые могут быть полезны дизайнерам, ретейлам и изданиям: начиная от продакшн фото, видео, иллюстраций, до show-production и организации мероприятий.

Команда LBK Production состоит из 12 фотографов, оператора, режиссера, стилистов, широкой базы визажистов, режиссеров показов, бекстейдж и кастинг-менеджеров, иллюстраторов, графических дизайнеров и звукорежиссеров.

«Мы поставили перед собой задачу выполнять работу любого вида. От съемки до организации показа. В довольно узкой сфере продакшена в fashion-индустрии мы предоставили максимально широкий ряд услуг», – рассказывает со-основатель и арт-директор LBK Production Дарина Бюдю.

Fashion-продакшн – довольно распространенное явление по всему миру. Вопросами организации показов, презентаций и производства контента занимаются исключительно продакшены или специальные ивент-агентства.

«Идея родилась из спроса. К нам приходили заказчики с просьбой организовать фото, видео-съемку, показ или найти подходящий персонал, так как у них просто не хватало времени и сил сделать это качественно», – говорит CEO и со-основатель LBK Production Алена Гринченко.

К запуску LBK Production представили тизер своего промо-ролика. Релиз полного видео планируется в начале января.

Сайт: lbkproduction.com

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Подготовила Анастасия Малая