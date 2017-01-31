Леди Гага стала лицом новой коллекции Tiffany & Co. HardWear Collection

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Леди Гага стала главной героиней рекламной кампании американского ювелирного бренда Tiffany & Co. Популярная исполнительница представила новую коллекцию украшений под названием «HardWear Collection», которую на черно-белых снимках запечатлел фотограф Дэвид Симс.

Помимо фотографий, Гага приняла участие в съемках короткого видео, полная версия которого будет продемонстрирована во время ежегодной игры в американский футбол под названием «Super Bowl», в которой участники борются за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. Традиционно перед началом игры и во время церемоний в перерыве между второй и третьей четвертями выступают популярные музыкальные исполнители. На этот раз петь во время Супербоула будет Леди Гага.

Напомним, что кампейн создан под руководством креативного директора американского журнала Vogue Грейс Коддингтон. Именно для серии Tiffany & Co. Legendary Style Грейс предложила принять участие в фотосъемке актрисам Люпите Нионго и Эль Фаннинг. Что касается ювелирной линейки Tiffany HardWear, ее можно будет заказать с 5 февраля. В магазины же она поступит 28 апреля.

Подготовила: Екатерина Горбенко