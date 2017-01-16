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Леопардовый мех на мужском показе Fendi Fall 2017 в Милане

Fendi Menswear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
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В сезоне Fall/Winter 2017 итальянский бренд Fendi предлагает мужской половине одеться в теплые меха, сбалансировано сочетав их с яркими аксессуарами. На этот раз креативный директор Сильвия Вентурини-Фенди вдохновляется эстетикой 80-х, спортивной одеждой 90-х, а также строками Эрнеста Хемингуэя о том, что сначала необходимо пробовать использовать положительны стратегии, прежде чем начинать мыслить негативно.

«Я хочу быть оптимистом. Им нужно быть. Эти простые и универсальные слова, такие же, как люби, прислушивайся, пробуй. Я читала эти строки и думала, что это ведь так легко, следовать этим универсальных правилам», — прокомментировала Сильвия.

Мужскую коллекцию Fendi дизайнер наполнила пастельными оттенками, брючными комплектами, объемными пальто с смехом с принтом леопарда, а также яркими сумками. К слову, мех присутствовал и на воротниках, а также на сумках-шопперах и рукавах. Вместо шапок, дизайнер использовала бонданы с надписями «Try»,«Fantastic», «Think», «Yes», «Love» и «Fendi». «Все очень просто — это идеальная одежда на каждый день», — добавила Вентурини-Фенди .

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