Лукбуки, Подиум

Лилия Литковская представила лукбук коллекции FW 17-18

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После успеха на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и презентации в шоуруме в Париже, Лилия Литковская представила лукбук новой осенне-зимней коллекции.

Главным источником вдохновения для дизайнера в этом сезоне стала выставка куратора Центра Жоржа Помпиду Жана-Юбера Мартена «Carambolages» (Карамболь – французский бильярд без луз, где главное – попасть одним шаром по двум другим – прим.ред). В выставке были собраны произведения искусства  из разных эпох и цивилизаций. Все то, что человечество накопило за свою долгую историю.

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Этот принцип работает и в коллекции. Героиня со своим глубоким внутренним миром идет против заданных правил большой игры (религии). Одновременно благодаря своим культурным рамкам, и верой в собственный ход событий, она вовлечена в спортивную игру, которая, словно метафора к ее образу жизни: она любит добиваться результата и не боится бросать мяч, зная, что он срикошетит назад.

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В новом сезоне бренд предлагает свежее видение знаковых для марки вещей – пальто-кофр и сезонный кожаный плащ, ставший настоящим carry over LITKOVSKAYA. Отдельным блоком в осенне-зимней коллекции можно выделить платья-плиссе, тренчи из вышитого шифона и переходящие из коллекции в коллекцию платья-рубашки.

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Подготовила Анастасия Малая

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