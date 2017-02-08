Личности

Лина Данэм ответила на 73 вопроса

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30-летняя американская актриса и режиссер Лина Данэм стала героиней нового эпизода «73 Questions With Lena Dunham», инициированного американским журналом Vogue. Всего за 10 минут, звезда комедийного сериала канала HBO «Девчонки», отвечает на вопросы о своем бойфренде, о Дональде Трампе, и, конечно же, о любимых книгах. Напомним, что финальный эпизод сериала «Девчонки» стартует 12 февраля. В нем главные героини, которых сыграли Лина Данэм, Эллисон Уильямс, Джемима Керк и Заша Мэмет вновь проверяют дружбу на прочность.

Подготовила Екатерина Горбенко

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