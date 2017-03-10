Коллекции, Новости моды

Линдси Лохан выпустит коллекцию для мусульманок

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Американская актриса, в последние годы больше привлекающая к себе внимания скандальными выходками, чем работами в кино, попробует себя в роли дизайнера. Это не первая попытка Линдси Лохан в сфере модной индустрии: в 2008 году она выпустила собственную линейку леггинсов, а в 2009 – коллаборацию с брендом Emanuel Ungaro.

Каким именно модным проектом Лохан занимается сейчас – неизвестно, однако существует мнение, что ее коллекция будет так или иначе связана с одеждой для мусульманок. Недавно появилась информация о том, что актриса очень влеклась изучением этой религии – впрочем, свой переход в ислам Линдси не подтвердила. Поводом для обсуждения новой коллекции стало фото в Instagram актрисы, на котором ее голову скрывает палантин, завязанный на мусульманский манер. Лохан подписала снимок словами «Скоро запустится новая линия одежды».

New Fashion Line coming soon …. 😘 #fashion

Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Подготовила Александра Даруга

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