Модели

Линдси Виксон в новой съемке Карла Лагерфельда

Lindsey-Wixson-V-Magazine-Spring-2017-Editorial09
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Американская топ-модель Линдси Викссон станцевала с Жюлем Хорном в новой фотосъемке дизайнера и фотографа Карла Лагерфельда для весеннего выпуска журнала V Magazine. Стилист Аманда Харлех отдала предпочтение изысканным нарядам от таких известных брендов, как Chanel, Dior и Givenchy. В воздушных, полупрозрачных платьях Линдси танцует танго, квикстеп, чарльстон, вальс и зажигательный ча-ча-ча. Помимо фотосъемки, креативный директор Дома Chanel стал автором короткого видеоролика, в котором Викссон порхает в танце со своим партнером в плиссированном платье Gucci, усыпанном бирюзовыми камнями и декорированном яркой вышивкой.

Lindsey-Wixson-V-Magazine-Spring-2017-Editorial01
Lindsey-Wixson-V-Magazine-Spring-2017-Editorial02
Lindsey-Wixson-V-Magazine-Spring-2017-Editorial03
Lindsey-Wixson-V-Magazine-Spring-2017-Editorial04
Lindsey-Wixson-V-Magazine-Spring-2017-Editorial05
Lindsey-Wixson-V-Magazine-Spring-2017-Editorial06
Lindsey-Wixson-V-Magazine-Spring-2017-Editorial07
Lindsey-Wixson-V-Magazine-Spring-2017-Editorial08
Lindsey-Wixson-V-Magazine-Spring-2017-Editorial09-2

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Герцогиня Кембриджская посетила Париж в наряде французского Дома CHANEL

Снимок экрана 2017-03-18 в 11.15.23

Gucci стилизовал снимки новой рекламной кампании под интернет-мемы

gucci hub

Итальянский бренд Gucci организует музыкальный фестиваль в пространстве Gucci Hub