Линдси Виксон в новой съемке Карла Лагерфельда

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Американская топ-модель Линдси Викссон станцевала с Жюлем Хорном в новой фотосъемке дизайнера и фотографа Карла Лагерфельда для весеннего выпуска журнала V Magazine. Стилист Аманда Харлех отдала предпочтение изысканным нарядам от таких известных брендов, как Chanel, Dior и Givenchy. В воздушных, полупрозрачных платьях Линдси танцует танго, квикстеп, чарльстон, вальс и зажигательный ча-ча-ча. Помимо фотосъемки, креативный директор Дома Chanel стал автором короткого видеоролика, в котором Викссон порхает в танце со своим партнером в плиссированном платье Gucci, усыпанном бирюзовыми камнями и декорированном яркой вышивкой.

Подготовила Екатерина Горбенко