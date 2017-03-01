Lode выпустила первую новую композицию со второго альбома

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На протяжении недели Lorde радовала фанатов тизерами новой песни, и наконец-то представила первую за три года свежую композицию Green Light одновременно с музыкальным видео. Режиссером клипа стал Грант Сингер, а глаными героями — сама Lorde и Джек Антонофф, вместе с которым они написали и спродюсировали второй альбом певицы Melodrama (он появится в продаже этим летом). Композиция посвящена теме болезненных разрывов. «Это песня о моем первом серьезном расставании. О девушке, которая напивается в баре и отчаянно танцует, потому что скучает по парню — несмотря на то, что все ее друзья считают его негодяем, — говорит певица в пресс-релизе. — Я не привыкла писать о таком. Мне понадобилось время, чтобы понять, как рассказывать такие личные истории с помощью музыки».

Подготовила Александра Даруга