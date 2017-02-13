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Лотти Мосс стала лицом рекламной кампании Chanel Eyewear

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19-летняя сводная сестра Кейт Мосс Лотти продолжает покорять модную индустрию. Юная модель стала лицом рекламной кампании французского Дома Chanel и представила новую линейку солнцезащитных очков. Автором снимков стал немецкий дизайнер Карл Лагерфельд. Напомним, свой первый контракт с модельным агентством Storm Model Management Лотти подписала в 2014 году. Более 25 лет в это же агентство входила и сама Кейт Мосс. Вскоре после подписания договора юная модель появилась в кампейнах таких марок, как Calvin Klein, Bvlgari, Sonia Rykiel, RED Valentino, а также принимала участие в показе Chanel Metiers d’Art 2016/2017.58a4456341fd5

 

Подготовила Екатерина Горбенко

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