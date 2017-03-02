Видео

Love is: знаменитости о том, как они любят дом бабушки Леди Гага, и не только

Снимок экрана 2017-03-06 в 15.49.46
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Бренды продолжают активно использовать остросоциальные темы для ненавязчивого самопиара: ведь подобная «нативная» реклама оказывается намного эффективнее буквального промо. Так, на днях Nike выпустили видео в поддержку всех типов любви, пропагандирующее толерантность. Похожим путем пошла косметическая марка Revlon, записав ролик с участием знаменитостей: Леди Гага, Фаррелл Уильмс, Эллен Дедженерес рассказывают, что для них значит любовь, тем самым раскрывая многогранность этого чувства. Бренд призывает пользователей делиться своими мыслями по поводу того, что же такое любовь, под хэштегом #lovein3words.

Подготовила Александра Даруга

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