Мода

Лучшие прически Mercedes-Benz Kiev Fashion Days FW 17-18. Часть 2

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В этом сезоне на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days состоялось более 55 показов, где каждый из дизайнеров продемонстрировал свое видение трендов будущего сезона. Большое внимание привлекли бьюти-образы и прически: аккуратные локоны на показе Sofitie, собранные в бант волосы на шоу Helena Art, «мальвинка» у моделей WeAnnaBe, снова актуальные вьющиеся пряди у дизайнера V by Gres и женственная коса вокруг головы на показе Natasha Klimt.

Редакция FW-Daily продолжает ближе знакомиться с образами прошедшей недели моды и представляет очередную подборку лучших причесок 14-го сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Sofitie FW 17-18
Sofitie FW 17-18
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Sofitie FW 17-18
Helena Art FW 17-18
Helena Art FW 17-18
Helena Art FW 17-18
Helena Art FW 17-18
Nastasia Klimt FW 17-18
Nastasia Klimt FW 17-18
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Nastasia Klimt FW 17-18
WeAnnaBe FW 17-18
WeAnnaBe FW 17-18
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WeAnnaBe FW 17-18
V by Gres FW 17-18
V by Gres FW 17-18
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V by Gres FW 17-18

Фото: Olgart Mastery of Photography

Подготовила Янина Борисовна

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