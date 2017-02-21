Лучшие прически Mercedes-Benz Kiev Fashion Days FW 17-18. Часть 2

0 0 0

В этом сезоне на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days состоялось более 55 показов, где каждый из дизайнеров продемонстрировал свое видение трендов будущего сезона. Большое внимание привлекли бьюти-образы и прически: аккуратные локоны на показе Sofitie, собранные в бант волосы на шоу Helena Art, «мальвинка» у моделей WeAnnaBe, снова актуальные вьющиеся пряди у дизайнера V by Gres и женственная коса вокруг головы на показе Natasha Klimt.

Редакция FW-Daily продолжает ближе знакомиться с образами прошедшей недели моды и представляет очередную подборку лучших причесок 14-го сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Фото: Olgart Mastery of Photography

Подготовила Янина Борисовна