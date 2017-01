Лучшим от лучших: кто будет награждать победителей Mercedes-Benz Fashion Prize сезона FW 17-18?

0 0 0

Совсем скоро мы узнаем, кто получит Mercedes-Benz Fashion Prize сезона FW 17-18. Награды лучшему дизайнеру (которая также подразумевает грант в 50 000 гривен на развитие бренда), премия Design It лучшему молодому бренду, специальная награда от Vogue Украина, а также премии лучшему стилисту, фотографу, журналисту и ретейлеру будут вручены уже в шестой раз. Церемония этого сезона запомнится новыми номинациями: Mercedes-Benz Kiev Fashion Days впервые отметят лучшую модель сезона и лучший мужской образ коллекции.

Поздравят лучших из лучших с победой не менее знаковые личности. Так, победительница песенного конкурса Евровидение Джамала вместе с идеологом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Ниной Васадзе назовут имя лучшего дизайнера недели моды. Лучшего стилиста наградит it-girl София Евдокименко, журналиста – журналист Vogue US Лиана Сатенштейн, ретейлера – исполнительный директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Наталья Моденова, фотографа – исполнительница Надя Дорофеева. Премию Design It от Vogue Italia вручит главный редактор Vogue UA Ольга Сушко, а премию Design It лучшему молодому бренду – певец Дмитрий Монатик. Лучшая модель получит свой приз из рук дизайнера Anna K, а еще одну новую номинацию – лучший мужской образ коллекции – ведущие программы «Ранок» на канале ICTV Антон Равицкий и Юлия Зорий. Ждем событие, которое соберет множество инсайдеров fashion-индустрии и других селебрити, а также сгораем от нетерпения: ведь об именах тех, кому будут вручены призы, пока остается лишь догадываться.

Подготовила Александра Даруга