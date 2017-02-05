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Лучший streetstyle с Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. День 5

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Официально закончился 14-й сезон Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Неофициально мы еще долго будем переосмысливать увиденное, следить за успехами брендов на иностранных рынках и выбирать себе новинки для осеннего гардероба. Anna K, T.mosca, NAVRO, Chakshyn, Chakshyn, FLOW, Litkovskaya, SHUSHAN, Gasanova, Marianna Senchina, Elena Burba, WeAnnaBe, участники программы Fashion Scout Kiev и многие другие бренды, родом не только из Украины, но также из Эстонии, Великобритании, Чехии, Испании и Таиланда, показали множество удивительных коллекций. Обзоры и детали ищите на сайте FW-Daily. А сегодня мы делимся лучшими streetstyle-образами последнего дня Недели моды.

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Фотограф София Возняк

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