Лучший streetstyle с Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. День 5

0 0 0

Официально закончился 14-й сезон Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Неофициально мы еще долго будем переосмысливать увиденное, следить за успехами брендов на иностранных рынках и выбирать себе новинки для осеннего гардероба. Anna K, T.mosca, NAVRO, Chakshyn, Chakshyn, FLOW, Litkovskaya, SHUSHAN, Gasanova, Marianna Senchina, Elena Burba, WeAnnaBe, участники программы Fashion Scout Kiev и многие другие бренды, родом не только из Украины, но также из Эстонии, Великобритании, Чехии, Испании и Таиланда, показали множество удивительных коллекций. Обзоры и детали ищите на сайте FW-Daily. А сегодня мы делимся лучшими streetstyle-образами последнего дня Недели моды.

Фотограф София Возняк