Любимые образы Рианны в качестве принтов для носков

Широко известная в США марка носков Stance прославилась уникальным взглядом на принтованые аксессуары. Их специфика — в использовании знаковых героев поп-культуры в необычной интерпретации. О популярности марки можно судить по многочисленным коллаборациям с такими компаниями, как New Balance, Harley Davidson, Soko и другими.

Привлечь к себе внимание в очередной раз удалось за счет сотрудничества с певицей Рианной. Stance не впервые сотрудничает с девушкой, в прошлом году компания разработала коллекцию чулков в азиатском стиле. Во второй раз певица решила в качестве вдохновения выбрать собственные образы. Капсульная линия получила название Fenty for Stance и включает в себя два набора — Rihanna Award Show Box и Rihanna Music Video Box. Первая посвящена образам девушки с красных дорожек, а вторая — из музыкальных клипов.

Рианна для Stance, 2016

Среди обилия эксцентричных образов Рианна выбрала 4: в полупрозрачном платье от бренда Adam Selman, усыпанном кристаллами Swarovski, в котором она появилась на церемонии CFDA; в желтом платье с вышивкой от Guo Pei, которое стало ее нарядом для бала Института костюма в 2015-м году; в коротких шортах и бралетте из клипа Pour It Up и в длинном платье в полоску от Tommy Hilfiger из видео Work.

Приобрести носки можно будет на официальном сайте Stance за 48 долларов.

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