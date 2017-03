Любовь к Лондону в клипе The xx Say Something Loving

0 0 0

Вышел клип на песню Say Something Loving из третьего альбома британской инди-поп-группы The xx. Судить о клипе по названию — плохая затея. Помимо влюбленных пар, в ролике мелькают и виды Лондона. Нет, это не знаменитые улицы и обожаемые туристами знаковые места. В кадре заброшенные территории, расписанные граффити стены, АЭС, высотки и безлюдные забегаловки. Таким способом группа говорит о любви к Лондону, к местам, в которых они могли укрыться от городской суеты, и где проводили время в юношестве.

«Мы хотели рассказать о родном городе и заново посетить места, которые напоминают нам о детстве и нашей дружбе», — рассказали музыканты.

Релиз альбома I See You, в который входит сингл Say Something Loving, состоялся еще в январе. Несмотря на то, что музыкальные критики нередко приписывают группе излишнюю попсовость и мейнстримность, музыканты довольны результатом.

«Мы решили перестать волноваться и просто писали музыку. Свободно играли то, что нам нравится и хорошо звучит», — комментирует критику гитаристка и вокалистка The xx Роми Мэдли Крофт.

Режиссером клипа Say Something Loving стал знаменитый своими портретными фотографиями и историями для журнала ID Аласдейр МакЛеллан. В его объективе не раз оказывались Кара Делевинь, Лара Стоун, Леа Сейду, Адель, Бейонсе и другие знаменитости.

Подготовила Янина Борисовна