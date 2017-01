Люди, бренды и вещи, которые определят тренды в 2017 году

0 0 0

В эру всеобщего помешательства на технологиях и виртуальной реальности куда сложнее предугадать, чем заинтересуется покупатель завтра. Недавний запуск системы продаж see-now-buy-now позволил привлечь требовательных потребителей XXI века, которым все нужно «здесь и сейчас». Эта система продолжит свое существование и в коллекциях этого года. Каждый новый сезон наши желания зависят от единичных брендов, трендсеттеров и конечных продуктов их производства. К примеру, сложно не вспомнить Алессандро Микеле — креативного директора итальянского Дома Gucci, который обусловил правила стиля в 2016 году. Редакция FW-Daily предлагает обратить внимание на людей и вещи, которые сформируют тренды наступившего года.

Раф Симонс на посту креативного директора бренда Calvin Klein

Когда в августе 2016 года стало известно, что руководить американским гигантом модной одежды и аксессуаров — Calvin Klein будет бельгийский дизайнер Раф Симонс, все ожидали лишь инноваций. Приверженец минимализма обратился к чистым линиям и простым формам. Уже первая коллекция мужской и женской линии сезона осень-зима 2017 отличалась от всего, что в бренде делали ранее. В образы моделей он добавил четкости силуэтов и добился максимальной приземленности за счет естественной цветовой гаммы. Кроме работы в Calvin Klein, Симонс сотрудничал с английской маркой Fred Perry, немецким концерном спортивной обуви Adidas и выпустил коллекцию под своим брендом совместно с организацией, которая занимается развитием наследия американского фотографа Роберт а Мэпплторпа. То, что Раф Симонс определит тренды 2017 — сомнений нет, ведь когда под руководством одна из самых успешных марок трудно не повлиять на массовую культуру.

Атлетик-шик

Тенденция на комфортную одежду продолжает появляться на подиумах и интерпретировать ся в новых символах. Сегодня атлетик-шик считается определением образа девушки XXI века, которая каждый день проводит в движении. Свободные силуэты и удобная обувь на низком ходу — основные составляющие этого стиля. В этом сезоне дизайнеры, специализирующие ся на спорт-шике, рекомендуют дополнять образы oversize вещами, которые создадут элегантный вид. К примеру, американский бренд Tory Burch может стать хорошим примером для подражания. Благодаря своему умению преподносить комфортные вещи, как предмет роскоши, он стал популярным среди разной публики.

Розовый цвет

Хоть оттенки розового и примелькались за прошлый год, модные инсайдеры пророчат им второе дыхание. Несмотря на прогноз Pantone Institute, провозгласивший цветом 2017 года зеленый, в коллекциях все чаще встречается розовый цвет. Совсем недавно свою любовь к ярким тонам, в числе которого оказался и розовый продемонстрирова л английский бренд мужской одежды TOPMAN на Неделях моды в Лондоне, дополнив образы выразительными вставками этого оттенка. Этой осенью романтичный цвет включили в свои коллекции такие бренды как, Valentino, Balenciaga, Marc Jacobs, Céline, Givenchy, Bottega Veneta и другие.

Обувь на платформе

В прошлом году казалось, что потребитель еще с несколько лет будет помешан на спортивной обуви, ведь она равносильно комбинируется и с платьем, и с джинсами. Однако в 2017 году выбор дизайнеров — это высокая платформа на туфлях, лоферах, босоножках и сапогах. Особое внимание к себе привлек французский бренд Balenciaga, который представил сапоги с квадратным носком на внушительной платформе.

Оттенок «хаки»

Начиная с 2010-го балом правил деним, однако 2017 год диктует другие правила. Модные Дома предлагают вдохновиться образами военных и примерять брюки оттенка хаки. Интересные интерпретации можно заметить в коллекциях Alexander Wang, Kenzo и Rag & Bone’s Marcus Wainwright. Дизайнеры обратились к свободным формам и завышенной талии. Кроме хаки, стилисты советуют выбирать бежевые оттенки и сочетать их с темными цветами, комбинация которых отсылает к стилю американской военной формы 40-х.

Чехол для смартфона

Неотъемлемым аксессуром сегодня является смартфон. Он выступает основным предметом для связи с внешним миром, а также самостоятельным аксессуаром. Вот уже несколько сезонов подряд креативный директор итальянского бренда Moschino — Джереми Скотт создает креативные чехлы для гаджетов, которые подчеркивают помешательство людей на массовой культуре. А в коллекции весна-лето 2017 люксового бренда Louis Vuitton чехлы для телефонов выглядели как знаменитые сумки – чемоданы. Подобный аксессуар станет отличной альтернативой сумки.

Слоганы

2016 ознаменовался годом логотипов, однако, в 2017 дизайнеры сосредоточились не на себе, а на социально-значим ых темах. Таким образом, в коллекции американского бренда Michael Kors на футболках красуется надпись «love», которая призывает к толерантности и любви друг к другу. Мария Грация Кьюри, вступив на должность креативного директора французского Дома Dior, привнесла в него феменистическое начало и добавила в свою первую коллекцию футболки со слоганом нигерийской писательницы Чимаманда Нгози Адичи «we should all be feminists».

Crocs

Обувь от компании Crocs долгое время считалась примером плохого вкуса и носилась лишь дома и на даче. После показа на лондонской Неделе моды весна-лето 2017 английского дизайнера Кристофера Кейна гости удивились странному подбору обуви, а именно кроксам. Пластиковые пары от Crocs передали приземленное настроение коллекции, а авторитет Кейна привлек к ним особое внимание. Возможно, подобная обувь не станет вашей любимой, но оригинальности прибавит.

Крупные серьги

Некоторые предметы одежды никогда не выходят из моды как, например объемные серьги. Громоздкий аксессуар появлялся на Неделях моды начиная с 2014 у французского бренда Céline, и в 2017 продолжает свою трансформацию. Специфичные пары были замечены и в коллекциях брендов Proenza Schouler и Altuzarra, которые напоминают архитектурные сооружения.

Источник: Vogue.com

Перевод: Иванна Петрович

Подготовила: Екатерина Горбенко