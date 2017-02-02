M.I.A. представила новую композицию P.O.W.A.

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Британская исполнительница M.I.A. выпустила новую композицию «P.O.W.A» и музыкальный клип на нее. Ранее девушка уже публиковала в своем Instagram короткий тизер песни, в которой есть слова «Я не Рианна, я не Мадонна, я не Мэрайя или Ариана / Я всюду в этом мире создаю драмы / Космическая девушка с настоящей girl-power». Биографический текст сопровождается в видео насыщенным визуальным рядом в стиле клипов M.I.A. (певица также выступает режиссером большинства из них).

Напомним, что недавно стало известно: M.I.A. станет хедлайнером музыкального фестиваля Meltdown в июне этого года в Лондоне. Ранее фестиваль курировали такие музыкальные величины, как Патти Смит, Дэвид Боуи, Йоко Оно и многие другие.

Подготовила Александра Даруга