Macy’s объявил о сокращении более 10 тысяч сотрудников

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По окончании сезона отпусков ретейлеры продолжают бороться за то, чтобы остаться конкурентоспособными на fashion-рынке. После громкого заявления Sears о закрытии 150 магазинов сети, подобное решение было принято и в Macy’s – ретейлер планирует сократить более 10 000 сотрудников в 2017 году.

Чтобы уменьшить расходы, Macy’s будет «объединять уровни управления», что означает увольнение около 6 200 сотрудников розничной сети. Кроме того, ретейлер объявил о закрытии 68 магазинов, три из которых были закрыты в 2016 году, более 63 будет закрыто весной, а еще 2 – к концу лета.

В целом, по оценкам компании, такие действия повлекут за собой увольнение около 10 100 сотрудников, что позволит сэкономить более $550 млн. В дальнейшем деньги будут инвестированы в диджитал-развитие, а также расширение сетей Bluemercury и Backstage Macy’s.

Подготовила Анастасия Малая