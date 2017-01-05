Мода, Новости моды

Macy’s объявил о сокращении более 10 тысяч сотрудников

ap_middle_east_macys_sk_141028_12x5_1600
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

По окончании сезона отпусков ретейлеры продолжают бороться за то, чтобы остаться конкурентоспособными на fashion-рынке. После громкого заявления Sears о закрытии 150 магазинов сети, подобное решение было принято и в Macy’s – ретейлер планирует сократить более 10 000 сотрудников в 2017 году.

Чтобы уменьшить расходы, Macy’s будет «объединять уровни управления», что означает увольнение около 6 200 сотрудников розничной сети. Кроме того, ретейлер объявил о закрытии 68 магазинов, три из которых были закрыты в 2016 году, более 63 будет закрыто весной, а еще 2 – к концу лета.

В целом, по оценкам компании, такие действия повлекут за собой увольнение около 10 100 сотрудников, что позволит сэкономить более $550 млн. В дальнейшем деньги будут инвестированы в диджитал-развитие, а также расширение сетей Bluemercury и Backstage Macy’s.

Подготовила Анастасия Малая

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

803022_in_xl

Вещь дня: Брошь Gucci

screen-shot-2017-01-05-at-16-44-17

Лицом рекламной кампании Maybelline впервые стал beauty-boy

bally-fall-2012-ad-campaign

Bally одновременно покажет мужскую и женскую коллекции в Милане