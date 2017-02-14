Мадонна, Кайли Дженнер, Карин Ройтфельд и другие гости показа Philipp Plein FW 17-18

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На это раз немецкий дизайнер Филлип Пляйн организовал свой показ в Нью-Йорке. Для своего шоу Филлип предпочел публичную библиотеку на Пятой авеню, в пространстве которого гостей ждало феерическое выступление рэпера Nas и группы The Kills. Напомним, во время прошлого шоу в Милане перед началом показа выступала американская певица Ферги, которая также приняла участие в съемках рекламного кампейна Philipp Plein S/S’17.

Перед входом в здание первое на что обращали внимание гости несколько статуй Свободы, а также большой американский флаг на фасаде. Показ Филлипа Пляйна не смогли пропустить поп-певица Мадонна, Кендал Дженнер, которая пришла в сопровождении своего бойфренда рэпера Tyga, Карин Ройтфельд, канадская супермодель Коко Роша, дочь президента США Дональда Трампа — Тиффани Трамп, Тейлор Хилл, Пэрис Хилтон и многие другие.