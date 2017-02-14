Мода

Мадонна, Кайли Дженнер, Карин Ройтфельд и другие гости показа Philipp Plein FW 17-18

Philipp Plein Fall/Winter 2017/2018 Women's And Men's Fashion Show - Front Row
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На это раз немецкий дизайнер Филлип Пляйн организовал свой показ в Нью-Йорке. Для своего шоу Филлип предпочел публичную библиотеку на Пятой авеню, в пространстве которого гостей ждало феерическое выступление рэпера Nas и группы The Kills. Напомним, во время прошлого шоу в Милане перед началом показа выступала американская певица Ферги, которая также приняла участие в съемках рекламного кампейна Philipp Plein S/S’17.

Перед входом в здание первое на что обращали внимание гости несколько статуй Свободы, а также большой американский флаг на фасаде. Показ Филлипа Пляйна не смогли пропустить поп-певица Мадонна, Кендал Дженнер, которая пришла в сопровождении своего бойфренда рэпера Tyga, Карин Ройтфельд, канадская супермодель Коко Роша, дочь президента США Дональда Трампа — Тиффани Трамп, Тейлор Хилл, Пэрис Хилтон и многие другие.

Phillip Plein Fall 2017 Show and After-Party

Phillip Plein Fall 2017 Show and After-Party
Phillip Plein Fall 2017 
Phillip Plein Fall 2017 Show and After-Party
Phillip Plein Fall 2017 
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118v) Carine Restoin-Roitfeld in the front row Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 13 Feb 2017
Carine Restoin-Roitfeld 
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118m) Elisa Johnson in the front row Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 13 Feb 2017
Elisa Johnson 
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118j) Taylor Hill in the front row Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 13 Feb 2017
Taylor Hill 
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118h) Andrew Warren and Tiffany Trump in the front row Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 13 Feb 2017
Andrew Warren and Tiffany Trump 
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118bm) Philipp Plein and Nas Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 13 Feb 2017
Philipp Plein and Nas
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118ae) Paris Hilton, Olivia Culpo and Nicky Hilton Rothschild in the front row Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 13 Feb 2017
Paris Hilton, Olivia Culpo and Nicky Hilton Rothschild 
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118ap) Sofya Zhuk in the front row Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 13 Feb 2017
Sofya Zhuk 
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118an) Coco Rocha and Crystal Renn in the front row Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 13 Feb 2017
Coco Rocha and Crystal Renn 
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118am) Victor Cruz and Shay Mitchell in the front row Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 13 Feb 2017
Victor Cruz and Shay Mitchell 
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118g) Olivia Culpo and Paris Hilton in the front row Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 13 Feb 2017
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118g)
Olivia Culpo and Paris Hilton in the front row
Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA — 13 Feb 2017
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118au) Tyga, Kylie Jenner and Madonna in the front row Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 13 Feb 2017
Tyga, Kylie Jenner and Madonna 
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118al) Madonna in the front row Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 13 Feb 2017
Madonna 
Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/WWD/REX/Shutterstock (8345118aq) Coco Rocha, Nicky Hilton Rothschild, Paris Hilton and Olivia Culpo in the front row Phillip Plein show, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 13 Feb 2017
Coco Rocha, Nicky Hilton Rothschild, Paris Hilton and Olivia Culpo 
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