Beauty-бутик

Магия цвета в весенней коллекции макияжа Christian Dior

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Уже в январе в продажу поступит новая серия декоративной косметики Dior Colour Gradation, разработанная визажистом Питером Филипсом. Из новинок будут представлены два средства: нежно-розовый сахарный скраб для губ и матовая двухсторонняя помада в стике с эффектом омбре. Покупателю будет предоставлен вариант выбора между красным, розовым и пурпурным оттенком помады.

Помимо этого, в коллекцию войдут палетка теней из четырех оттенков: от холодного синего до теплого бежевого оттенка, пудра-хайлайтер нежно-розового и нюдового цвета, румяна кораллового и розового оттенка и лаки для ногтей лимонного, персикового, розового и сине-зеленого цвета. Лицом кампании Dior Colour Gradation стала супермодель из Канзаса — Линдси Виксон, на которой все косметические новинки выглядят особенно притягательно.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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