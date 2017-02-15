MAKE LOVE NOT WALLS: Diesel представил новый короткометражный фильм

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Известные марки продолжают пропагандировать равноправие и дружбу народов, отображая это в своих кампаниях и новых коллекциях. Вслед за Nike итальянский бренд Diesel выпустил ролик о воссоединении и любви.

Покорять сердца взялся режиссер Дэвид Лашапель, а главным героем стал украинский артист балета Сергей Полунин. Ранее они уже работали вместе над клипом ирландского музыканта Hoizer «Take Me to Church».

По сюжету ролика, в котором явно прослеживается аллегория с актуальной темой «стена Трампа», актеры разрушают бетонную стену и празднуют воссоединение, танцуя под дождем из цветов и вынося надувной разноцветный танк, который потом отправится в путешествие в Милан, Шанхай, Нью-Йорк, Берлин и Токио.

По словам создателей, в мини-фильме Make Love Not Walls повествуется о сложности воссоединения людей из-за реально существующих или метафорических стен, которые зачастую мы придумываем сами или нам их навязывает общество.

Подготовила Янина Борисовна