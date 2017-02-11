«Макияж без макияжа» на показе FLOW the Label FW 17-18

0 0 0

В рамках Mercedes-Benz Fashion Days Kiev дизайнеры представили свои новые коллекции, удивили смелыми решениями и сочетаниями тканей. На подиуме все чаще появлялись модели с «макияжем без макияжа», передавая воздушный девичий образ. Одним из таких — стал легкий, весенний макияж на шоу FLOW the Label. В тренде натуральные цвета, естественность, румяные щеки и блеск на скулах. Такой образ несложно создать и самостоятельно, без помощи визажистов, следуя подробной инструкции от FW-Daily.

Уход и очищение

Очень важен ежедневный уход за кожей. Не пренебрегайте ночными масками, питательным кремом после умывания и очищения. Перед макияжем, чтобы подпитать, увлажнить кожу и получить результат, учитывая условия холодной зимы, возьмите Prep+Prime Face Base от MAC. Кремовая текстура предотвратит сухость и позаботиться о стойкости макияжа на весь день.

Идеальный тон

После нанесения основы под макияж, нужно создать идеальный тон, который бы скрывал недостатки от посторонних глаз, но в то же время был бархатистым, без эффекта маски.

Крем-пудра Skin Weightless Powder Foundation от Bobbi Brown замаскирует все видимые погрешности на коже. Еще одним достоинством средства является то, что оно не оставляет следов на одежде, что важно в зимний период, когда мы отдаем предпочтение вещам с воротом.

Следующий этап — легкий румянец

Нанесите YSL Cream de Blush Poweder Rose на щеки и на скуловую кость, чтобы придать нежный румянец и здоровый цвет. Кремовые румяна можно использовать также и для губ, чтобы макияж был более естественным.

Акцент на глаза

Персиковые матовые тени, от которых буквально веет весной, нужно растушевать по всей части подвижного века и до линии бровей. Идеально подойдут монотени тени от MAC из коллекции Eye Shadow с высокой концентрацией пигмента – они послушно, ровно ложатся и долго держатся.

Ресницы. Главное — не переборщить!

Наносите тушь только на верхние ресницы. Незаметно, для того чтоб сделать взгляд более выразительным. В этом вам поможет тушь Lash Sensation от Maybelline New York. Ее кисточка состоит из щетинок разной длины, что позволяет прокрасить даже самые маленькие реснички.

Последний этап — брови

Подчеркнуть форму бровей можно с помощью пудрового карандаша Sourcils от Dior. Расчешите бровь щеточкой, которая находится с одной стоны карандаша, а мягкий грифель, с другой, обеспечит легкое нанесение и максимально натуральный эффект. Кстати, в комплекте с карандашом идет точилка — для тех, кто ее вечно теряет.

Подготовила Янина Борисовна