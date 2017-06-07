Макияж, который покорил мир: Пэт Макграт

Вчера в Нью-Йорке произошло вручение CFDA Awards, где Совет модельеров Америки впервые вручил награду визажисту. Премию получила Пэт Макграт, одна из главных визажистов современности. Она сотрудничала с брендами Dolce&Gabbana, Diane Von Furstenberg, Dior и другими, создавала макияж для фотосъемок Vogue, i-D, Harper’s Bazaar. Уникальность ее работы заключается в создании no makeup look с эффектом натурального сияния и оригинальных аппликаций из камней. Редакция FW-Daily предлагает узнать, что вдохновляет Макграт и каких тенденций в макияже нам ожидать.

Награда CFDA Fashion Awards для Пэт Макграт — возможность изменить восприятие красоты

«Я думаю, что настолько престижная награда, которая отмечает главных игроков модной индустрии, поможет мне и дальше сочетать модные тенденции со своим видением и философией. Как первый визажист, который выиграл CFDA Fashion Awards, я буду продолжать выходить за рамки и менять представление общественности о макияже и красоте».

Идеальный образ — шанс создать вариант получше

«Макияж — будто необычный инструмент, который помогает мне выразить свои впечатления, фантазии и взгляд на этот мир. Тенденции в макияже податливы к изменениям. Как только я достигаю идеального образа, я смываю все и начинаю сначала. Для меня одна удачная идея — шанс сотворить что-то еще лучше».

Эксперименты — самый явный тренд следующих 5 лет

«Начиная с 90-х, я старалась влиять на понимание красоты в индустрии. Теперь мне приятно видеть, как модные бренды для своих шоу используют 3D-техники в макияже, камни Swarovski поверх губной помады, лица, украшенное жемчугом — этот список может продолжаться. Необычный макияж стал неотъемлемой частью жизни и обычных людей, которые любят самовыражение и эксперименты — мне кажется, это самый прогрессивный тренд».

Технологии — ее «все»

«Многие не знают, но я обожаю новые техники и технологии. Я работала с несчетным количеством продуктов и не боюсь экспериментировать. Как только продукт появляется на рынке, я стараюсь его использовать».

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