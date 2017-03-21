Личности

Мама Джиджи и Беллы Хадид запускает новое реалити-шоу

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Экс-модель, «Настоящая домохозяйка из Беверли-Хиллз» и мама супермоделей Джиджи и Беллы Хадид — 53-летняя Иоланда Хадид возвращается на телевизионные экраны. На этот раз Иоланда запускает собственное реалити-шоу под названием Model Moms, в котором она поможет юным моделям преуспеть в fashion-индустрии. Хадид вместе со своей группой экспертов, проведет интенсивную восьминедельную учебную программу не только для девочек, но и для их мам, сосредоточив внимание на развитии будущих звезд модельного бизнеса.

Каждую неделю все участницы шоу Model Moms получат возможность выиграть приз в размере 5000 долларов, которые в дальнейшем они смогут инвестировать в будущее своей карьеры. Однако главный приз достанется лишь одной участнице. По итогам Иоланда выберет ту девушку, которая подпишет выгодный контракт с популярным модельным агентством IMG Models. Напомним, что в это агентство входит не только Джиджи и Белла Хадид, но и дочь знаменитой модели Синди Кроуфорд — Кайя Гербер, модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли, а также Сейлор Бринкли-Кук — дочь известной американской модели Кристи Бринкли.

Подготовила: Екатерина Горбенко

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