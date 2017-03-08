Manolo Blahnik выпустил коллекцию обуви, вдохновленной картинами Марка Ротко

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Онлайн-ретейлер Farfetch и испанский обувной бренд Manolo Blahnik выпустили коллаборацию, подкрепив ее идеей «родственной подошвы». Туфли представлены в пяти цветах, каждый из которых подобран под определенный тип личности. Розовый символизирует романтичность, нюдовый — игривость, черный — загадочность, белый — отображает современность, а оранжевый — дикость натуры. Каждый покупатель сможет найти «родственную подошву» или «sole mate», что созвучно с «soul mate» — родственная душа. Коллекция выполнена в стиле картин американского художника Марка Ротко,(основоположника живописи абстрактного поля), с акцентом на скульптурном каблуке Manolo Blahnik Scipios и контрастной внутренней отделке. Туфли из коллабораци уже поступили в продажу на сайте Farfetch по цене $845.

Подготовила Янина Борисова