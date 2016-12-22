Маргарита Мурадова о главных трендах этой весны

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До мастер-класса Маргариты Мурадовой остались считанные дни. Мы продолжаем знакомить вас с fashion-блогером и приоткрывать занавес предстоящего курсу по блоггингу и стайлингу, который пройдет в рамках Kiev Fashion Institute уже с 27 по 31 марта. Специально для читателей FW-Daily Маргарита рассказала о пяти трендах этой весны, от которых не убежать.

Итак, рюши — совсем нестаромодный женственный тренд, который можно вписать даже в самый консервативный гардероб и при этом не выглядеть школьницей. Оглянитесь, рюши повсюду! Они в тесной дружбе с трикотажем, а большинство воланов — именно на свитерах и трикотажных платьях. Рюши — самодостаточный элемент, который возьмет на себя весь акцент, уместный как на деловой встрече, так и на свидании.

В тренде этой весны — маленький женственный каблучок, Kitten heels, который мне всегда был по душе из-за своей элегантности, но при этом практичности и носибельности. Он стал популярен еще в 60-х благодаря иконе стиля Одри Хепберн, которая носила модель в культовых фильмах. Kitten heels одинаково хорошо смотрятся с джинсовой юбкой, укороченными брюками или женственным платьем.

Обратите внимание на все оттенки розового. Поэкспериментируйте и прибавьте этому издавна инфантильному цвету другую нотку. Вдохновиться вы сможете, посмотрев коллекций Jeremy Scott, Michael Kors, Trussardi и Valentino. Дизайнеры смело создали платья, спортивные костюмы, юбки, пальто и худи в розовых оттенках.

Еще один цвет, выбрав который точно не прогадаете — изумрудно-зеленый. Greenery официально признан цветом года 2017. Он идеально освежает образ, хорошо смотрится на коже и сочетается с белым, бежевым и голубым.

Если вы никогда не носили принтованые вещи — сейчас самое время! А цветочный принт — еще один способ украсить и без того цветочный сезон. Весенняя легкость и непринуждённость отобразилась во флористической романтике, приняв форму воздушных платьев, летящих юбок и сарафанов.

Напомним, что курс Маргариты Мурадовой Personal Styling & Blogging пройдет с 27 по 31 марта в Kiev Fashion Institute. Приобрести билеты можно по ссылке.

Подготовила Янина Борисова