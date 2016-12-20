Марго Робби и Том Акерли тайно поженились

0 0 0

Благодаря Instagram стало известно, что звезда блокбастера «Отряд самоубийц» Марго Робби, о помолвке которой мы недавно писали, на этих выходных вышла замуж. Звезде удалось провести событие втайне от прессы: лишь после того, как Марго и режиссер Том Акерли официально стали мужем и женой, актриса выложила в свой профиль красноречивый снимок.

Церемония прошла в абсолютной секретности: даже ближайшие друзья и родственники, приглашенные на свадьбу (около 50 человек), не знали где она состоится. Они собирались в заранее оговоренных точках города, откуда их забирали автобусы и свозили к непосредственному месту церемонии. При входе на территорию проведения события у всех изымались телефоны и фотокамеры.

Как сообщает издание The Daily Telegraph, свадьбу организовали на родине Марго – в Австралии, в самой восточной точке побережья, городе Байрон-Бей. На невесте было кружевное платье цвета топленого молока, бренд которого, как и полноценные фото церемонии, пока что публике не открыли (предполагаемый автор наряда – Oscar de la Renta).

Фото опубликовано @margotrobbie Дек 19 2016 в 7:56 PST

Подготовила Александра Даруга