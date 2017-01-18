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Марио Тестино представил новую рекламную кампанию для Michael Kors. Для съемки основной коллекции фотограф пригласил пуэртоританку Джоан Смоллс, а для коллекции MICHAEL Michael Kors – Тейлор Хилл и Роми Стрижд. Смоллс была запечатлена сидя в машине, в то время как две остальные модели должны были передать идею съемки в стиле папарацци.

«Я хотел показать жизнь нового поколения супермоделей в движении», — объяснил Майкл Корс.

Глобальная рекламная кампания появится во всех главных модных изданиях, включая американский Vogue, Vanity Fair и Harper’s Bazaar, уже в феврале. Она будет распространена в более 39 странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии в онлайн изданиях, социальных медиа и в виде традиционной наружной рекламы.

Подготовила Анастасия Малая