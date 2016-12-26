Марк Джейкобс представил музыкальное видео под названием «Big Spender»

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Несколько часов назад на своей официальной странице в Instagram Марк Джейкобс опубликовал снимок, на котором его домашние псы смотрят на большом экране видео, созданное Чаром Дефранческо, Джеймсом Марксом и Майклом Силасом. Как оказалось, всего за несколько дней до Нового года дизайнер Марк Джейкобс опубликовал новый музыкальный клип под названием «Big Spender» (Большой транжира). Все участники короткого ролика поют песню в ночном клубе, при этом одеты исключительно в наряды из круизной коллекции Marc Jacobs Resort ’17.

Fun. Laughs. Good times…for the whole family! Watch @chardefrancesco production of, «Hey Big Spender» — full length video via link in bio! A photo posted by Marc Jacobs (@themarcjacobs) on Dec 26, 2016 at 4:14pm PST

Подготовила Екатерина Горбенко