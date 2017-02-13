Видео

Марка KENZO представила новую музыкальную короткометражку

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Креативные директора KENZO Умберто Леон и Кэрол Лим продолжают создавать экспериментальные короткометражные фильмы. Спустя месяц после официального релиза короткого видео под названием «Club Ark Eternal», посвященного танцу, который выступает в роли мощного инструмента и альтернативного источника энергии против расизма, сексуального угнетения и классового насилия, дизайнеры представили новую музыкальную экранизацию. Новое видео под названием «Music is my Mistress» вмещает в себя ряд черно-белых и цветных кадров, на которых появляется 44-летняя американская актриса и звезда рекламного кампейна KENZO S/S’17 Трэйси Эллис Росс, актер Джесси Уильямс и певица Келси Лу.

Подготовила Екатерина Горбенко

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