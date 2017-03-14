Марка Supreme создала мужскую коллекцию совместно с брендом Lacoste

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В феврале 2017 года французская компания по производству одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров — Lacoste подтвердила слухи о своем сотрудничестве с американским брендом Supreme. Вместе две марки разработали новую коллаборацию, в которую вошла новая линия спортивной одежды с логотипами Supreme и Lacoste. В коллекции также присутствуют: трикотажные поло, разноцветные кепки, легкие куртки на молнии, брюки и шорты. Помимо этого, капсульная линия вместила в себя теннисные свитера и куртки Harrington. Все новинки из новой коллекции станут доступны к покупке начиная с 17 июля. Приобрести их можно будет в магазинах Supreme в Нью-Йорке, Париже, Лос-Анджелесе и Лондоне, а также на сайте supremenewyork.com..

Подготовила Екатерина Горбенко