Марлен Дитрих: «Я одеваюсь для имиджа. Не для себя, не для публики, не для моды, не для мужчин»

Сегодня легендарной немецкой и американской актрисе и секс-символу 30-х годов Марлен Дитрих могло бы исполниться 115 лет! «Красные платья нужно покупать с большой осторожностью, да и надеть их можно не так уж часто. Однако я понимаю женщин, рискнувших сделать такую покупку. Ведь мужчины всегда интересуются: «А кто эта девушка в красном платье?»», — однажды сказала актриса. Редакция FW-Daily собрала еще несколько вдохновляющих цитат неподражаемой Марлен Дитрих.
- Почти все женщины стремятся переделать мужчин, а когда это им удается, они теряют к ним интерес.
- Автомобиль — любимая игрушка взрослых мужчин.
- Некрасивым девушкам легче вести скромную жизнь.
- Лучше купить одну пару хороших туфель, чем три пары плохих.
- Женщины, бесспорно, умнее мужчин. Вряд ли найдется женщина, которая была бы без ума от мужчины только из-за его красивых ног.
- Природа устроила так, что рядом с женщиной должен быть мужчина. Он думает логичнее, чем мы. Возможно, это заложено в клетках его мозга. И я совершенно определённо знаю: для решения различных проблем ясное мнение мужчины — лучшее средство, чтобы привести в порядок свою собственную запутанную голову.
- Существует огромная разница между тем, кто заработал много денег, и тем, кто богат от рождения.
- Любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом.
- Курить я начала во время войны. Это и сохранило моё здоровье.
- Значительная часть моей жизни прошла с русскими. Сначала я училась готовить их блюда, а потом попробовала водку — один из самых здоровых алкогольных напитков.
- Я была знакома с несколькими гангстерами и нашла, что их правила и принципы иногда довольно точно совпадали с моими, особенно когда речь шла о человеческой верности.
- Важно знать свою ахиллесову пяту и не позволять другим прикасаться к ней.
- Страна без борделя — что дом без ванной комнаты.
- Истинная женщина не волнуется — волнует.
- Мои ноги не так уж красивы, просто я знаю, что с ними делать.
- Образ, который создает мужчина, думая об идеальной женщине, похож на образ, который создает женщина, думая об идеальном мужчине.
- Женщины делятся на две категории: рассеяные, которые вечно забывают на диване перчатки, и внимательные, которые одну перчатку обязательно приносят домой.
- Жена только может давать советы, но выбор галстука остаётся за мужчиной.
- Мужчина охотнее видит дома неубранную постель и счастливую жену, чем образцово заправленную постель и недовольную жену. Мой совет: заправляй постель и будь счастливой!
- Хорошее воспитание имеет и свои минусы, особенно когда речь идет о карьере в театральном мире.
- Старые люди осознают окостенелость своего тела, но отнюдь не духа.
- Если вы чувствуете за плечами крылья, значит у вас хорошая свекровь.
- В любви невозможно отличить победу от капитуляции.
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О поцелуях: Не тратьте их понапрасну, но и не подсчитывайте.
- Дружба объединяет людей куда сильнее, чем любовь.
- Никто не станет рассказывать сплетни, если некому слушать.
- Почти каждая женщина хотела бы хранить верность, трудность лишь в том, чтобы найти мужчину, которому можно было бы хранить верность.
- Мужчины, с которыми я бы охотно потанцевала, все без исключения не танцуют.
- Когда люди говорят: «Я сделал всё, что мог», — это значит, что они себя недооценивают.
- Держи язык за зубами, если не можешь предложить что-то взамен того, что тебе не нравится.
- По-настоящему хорошая жена не нуждается в драматизации повседневной жизни.
- Люди смотрят на меня как на теннисный матч, только водят глазами не слева направо, а сверху вниз.
- Если ты возвращаешься в девять вечера вместо семи и он ещё не позвонил в полицию, — значит, любовь уже кончилась.
- Женщина не должна требовать от мужчины мыть посуду. Ведь когда она влюбилась в него, он не стоял возле мойки.
- Надутые губы лично мне не нравятся. Но многие мужчины попадаются на это. Так что продолжайте дуться!
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Каждый, кто был соблазнен, хочет соблазнять сам.
Подготовила Екатерина Горбенко