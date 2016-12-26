Марлен Дитрих: «Я одеваюсь для имиджа. Не для себя, не для публики, не для моды, не для мужчин»

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Сегодня легендарной немецкой и американской актрисе и секс-символу 30-х годов Марлен Дитрих могло бы исполниться 115 лет! «Красные платья нужно покупать с большой осторожностью, да и надеть их можно не так уж часто. Однако я понимаю женщин, рискнувших сделать такую покупку. Ведь мужчины всегда интересуются: «А кто эта девушка в красном платье?»», — однажды сказала актриса. Редакция FW-Daily собрала еще несколько вдохновляющих цитат неподражаемой Марлен Дитрих.

Почти все женщины стремятся переделать мужчин, а когда это им удается, они теряют к ним интерес.

Автомобиль — любимая игрушка взрослых мужчин.

Некрасивым девушкам легче вести скромную жизнь.

Лучше купить одну пару хороших туфель, чем три пары плохих.

Женщины, бесспорно, умнее мужчин. Вряд ли найдется женщина, которая была бы без ума от мужчины только из-за его красивых ног.

Природа устроила так, что рядом с женщиной должен быть мужчина. Он думает логичнее, чем мы. Возможно, это заложено в клетках его мозга. И я совершенно определённо знаю: для решения различных проблем ясное мнение мужчины — лучшее средство, чтобы привести в порядок свою собственную запутанную голову.

Существует огромная разница между тем, кто заработал много денег, и тем, кто богат от рождения.

Любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом.

Курить я начала во время войны. Это и сохранило моё здоровье.

Значительная часть моей жизни прошла с русскими. Сначала я училась готовить их блюда, а потом попробовала водку — один из самых здоровых алкогольных напитков.

Я была знакома с несколькими гангстерами и нашла, что их правила и принципы иногда довольно точно совпадали с моими, особенно когда речь шла о человеческой верности.

Важно знать свою ахиллесову пяту и не позволять другим прикасаться к ней.

Страна без борделя — что дом без ванной комнаты.

Истинная женщина не волнуется — волнует.

Мои ноги не так уж красивы, просто я знаю, что с ними делать.

Образ, который создает мужчина, думая об идеальной женщине, похож на образ, который создает женщина, думая об идеальном мужчине.

Женщины делятся на две категории: рассеяные, которые вечно забывают на диване перчатки, и внимательные, которые одну перчатку обязательно приносят домой.

Жена только может давать советы, но выбор галстука остаётся за мужчиной.

Мужчина охотнее видит дома неубранную постель и счастливую жену, чем образцово заправленную постель и недовольную жену. Мой совет: заправляй постель и будь счастливой!

Хорошее воспитание имеет и свои минусы, особенно когда речь идет о карьере в театральном мире.

Старые люди осознают окостенелость своего тела, но отнюдь не духа.

Если вы чувствуете за плечами крылья, значит у вас хорошая свекровь.

В любви невозможно отличить победу от капитуляции.

О поцелуях: Не тратьте их понапрасну, но и не подсчитывайте.

Дружба объединяет людей куда сильнее, чем любовь.

Никто не станет рассказывать сплетни, если некому слушать.

Почти каждая женщина хотела бы хранить верность, трудность лишь в том, чтобы найти мужчину, которому можно было бы хранить верность.

Мужчины, с которыми я бы охотно потанцевала, все без исключения не танцуют.

Когда люди говорят: «Я сделал всё, что мог», — это значит, что они себя недооценивают.

Держи язык за зубами, если не можешь предложить что-то взамен того, что тебе не нравится.

По-настоящему хорошая жена не нуждается в драматизации повседневной жизни.

Люди смотрят на меня как на теннисный матч, только водят глазами не слева направо, а сверху вниз.

Если ты возвращаешься в девять вечера вместо семи и он ещё не позвонил в полицию, — значит, любовь уже кончилась.

Женщина не должна требовать от мужчины мыть посуду. Ведь когда она влюбилась в него, он не стоял возле мойки.

Надутые губы лично мне не нравятся. Но многие мужчины попадаются на это. Так что продолжайте дуться!

Каждый, кто был соблазнен, хочет соблазнять сам.

Подготовила Екатерина Горбенко