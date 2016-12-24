Медитирующая Кендалл Дженнер в мини-фильме Лиз Голдвин

0 0 0

В какие образы только не перевоплощалась звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер. К примеру, для одного из последних проектов W magazine, супермодель вместе со своей близкой подругой американской моделью Джиджи Хадид примеряла на себя образы самых известных художников, включая Марину Абрамович, Ива Кляйна, Сабуро Мураками и Йоко Оно, чтобы ретранслировать их самые известные перформансы.

Однако, в новом мини-фильме художницы и наследницы основателя легендарной киностудии Лиз Голдвин, созданного для календаря LOVE magazine, Кендалл сыграла иную роль — медитирующую девушку. Сидя на облаке, супермодель облачена в бежевый комплект белья, расшитый кристаллами в форме звезд. На протяжении всего ролика Дженнер соблюдает спокойствие, сосредоточив все свое внимание на медитации, но уже в конце — на ее лице возникают ярко-голубые слезы.

Подготовила Екатерина Горбенко